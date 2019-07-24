Янссен покинув Тоттенхем і продовжить кар'єру в Монтерреї

Нападник Вінсент Янссен підписав контракт з мексиканським Монтерреєм.

Монтеррей і Тоттенхем домовились щодо переходу нападника "шпор" Вінсента Янссена, передає твіттер лондонців.

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На даний момент подробиці переходу не розголошуються.

25-річний форвард провів 42 матчі за Тоттенхем з моменту переходу з АЗ Алкмар влітку 2016 року. Додамо, що за цей період Янссен також відіграв в оренді в турецькому Фенербахче.

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