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Янссен покинув Тоттенхем і продовжить кар'єру в Монтерреї

07:30 148 Читать на русском
Янссен покинув Тоттенхем і продовжить кар'єру в Монтерреї
Вінсент Янссен / фото: ФК Тоттенхем

Нападник Вінсент Янссен підписав контракт з мексиканським Монтерреєм.

Монтеррей і Тоттенхем домовились щодо переходу нападника "шпор" Вінсента Янссена, передає твіттер лондонців.

Тоттенхем домовився про трансфер Раяна Сессеньона, – Telegraph

На даний момент подробиці переходу не розголошуються.

25-річний форвард провів 42 матчі за Тоттенхем з моменту переходу з АЗ Алкмар влітку 2016 року. Додамо, що за цей період Янссен також відіграв в оренді в турецькому Фенербахче.

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Світ Тоттенхем Тоттенхем Монтеррей Монтеррей Трансфери Вінсент Янссен Вінсент Янссен
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