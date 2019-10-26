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Яковенко забил за Эсбьерг в третьем матче подряд

10:47 92 Читати українською
Яковенко забил за Эсбьерг в третьем матче подряд
Юрий Яковенко / Фото из открытых источников

Украинский форвард датского Эсбьерга продолжает стабильно забивать за свою команду.

Дания, Суперлига, 14-й тур

Эсбьерг – Митьюлланд – 1:2

Голы: Яковенко, 56 – Андерсон, 67, Шольц, 73

В матче 14-го тура Эсбьерг нашего Юрия Яковенко принимал лидера чемпионата Митьюлланд. В середине первого тайма счет в поединке открыл 26-летний украинец, чем вызвал восторг болельщиков.

Копенгаген перед матчем с Динамо победил Эсбьерг – украинец отметился красивым голом

Однако во второй половине встречи гости в течение семи минут сначала сравняли счет, а затем вышли вперед. Гол украинца стал уже третьим в третьем подряд матче за Эсбьерг – в предыдущих турах Юрий отличился в воротах Копенгагена и Сеннерюска.

К слову, за Митьюлланд весь матч отыграл датчанин украинского происхождения Эрик Святченко.

Это поражение опустила Эсбьерг на предпоследнюю строчку – у команды в активе 9 очков, Митьюлланд с 35 пунктами продолжает уверенно лидировать в чемпионате.

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