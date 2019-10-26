Яковенко забив за Есб’єрг у третьому матчі поспіль

Український форвард данського Есб’єрга продовжує стабільно забивати за свою команду.

Данія, Суперліга, 14-й тур

Есб'єрг – Мітьюлланд – 1:2

Голи: Яковенко, 56 – Андерсон, 67, Шольц, 73

У матчі 14-го туру Есб'єрг нашого Юрія Яковенка приймав лідера чемпіонату Мітьюлланд. В середині першого тайму рахунок у поєдинку відкрив 26-річний українець, чим викликав захват уболівальників.

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Однак у другій половині зустрічі гості протягом семи хвилин спочатку зрівняли рахунок, а згодом вийшли вперед. Гол українця став вже третім у третьому поспіль матчі за Есб’єрг – у попередніх турах Юрій відзначився у воротах Копенгагена та Сеннерюска.

До слова, за Мітьюлланд увесь матч відіграв данець українського походження Ерік Святченко.

Ця поразка опустила Есб’єрг на передостанню сходинку – у команди в активі 9 очок, Мітьюлланд з 35 пунктами продовжує впевнено лідирувати у чемпіонаті.

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