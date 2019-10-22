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Наші за кордоном: Яремчук зберігає темп, стильний Зозуля, краса від Яковенка, важлива роль українців у Білорусі

15:02 5200 Читать на русском
Наші за кордоном: Яремчук зберігає темп, стильний Зозуля, краса від Яковенка, важлива роль українців у Білорусі
Яремчук продовжує забивати
Любомир Кузьмяк Любомир Кузьмяк

"Футбол 24" традиційно знайомить із найсвіжішими новинами з життя українських футболістів у національних першостях Європи.

Після паузи, що виникла у зв'язку з матчами національних збірних, футболісти повернулися у розташування своїх клубів і з подвійною енергією зіграли на вихідних. Продовжив гольову серію в Бельгії Роман Яремчук, знову не пішли з поля без голу у Сербії – Марко Девіч, а в Данії – Юрій Яковенко. Перемогу своєму Альбасете в Іспанії приніс Роман Зозуля. Відзначаємо плідні вихідні Дмитра Льопи в Хорватії, Руслана Степанюка в Казахстані та Євгена Будніка у Вірменії. Відразу кілька українців потужно провели минулий тур у Білорусі.

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Англія

Андрій Ярмоленко не допоміг Вест Хему уникнути поразки в дуелі з Евертоном (0:2). Лідер збірної України вийшов на поле одразу по перерві, коли в матчі було забито лише один гол.

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Ще одного лідера "синьо-жовтих", Олександра Зінченка, не було у заявці на гру з Крістал Пелес. В Сашка відпустка у зв’язку зі створенням сім’ї чи його варто очікувати у складі на гру Ліги чемпіонів з Аталантою? Дізнаємося вже сьогодні.

Іспанія

Єдиним українцем, який отримав ігрову практику на Піренеях, став Роман Зозуля. І вдвічі приємніше, що гол лідера Альбасете став переможним. На 59-й хвилині Зозуля забив у ворота Фуенлабради (1:0) у фірмовому стилі головою.

Італія

Руслан Маліновський відіграв 90 хвилин у космічному матчі Аталанти та Лаціо (3:3). Команда українця вела в рахунку 3:0, однак втратила перевагу.

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Євген Шахов з лави запасних спостерігав за не менш драматичною нічиєю в двобої Лечче і Мілана (2:2).

Німеччина

Санкт-Паулі програв Дармштадту (0:1). Бориc Тащи опинився у запасі господарів, а Ігоря Березовського не виявилося у заявці.

Бельгія

В п’ятницю Едуард Соболь традиційно відіграв від дзвінка до дзвінка і допоміг Брюгге на виїзді обіграти Мускрон (1:0). Сьогодні ввечері команда українця прийматиме в Лізі чемпіонів ПСЖ.

Ігор Пластун та Роман Яремчук відіграли по 90 хвилин і допомогли Генту перемогти Ваасланд-Беверен (2:0). Яремчук відкрив рахунок на 18-й хвилині, скориставшись курйозним пасом суперника.

Заключні 9 хвилин відіграв Роман Безус, який повернувся на поле після травми, через яку пропустив кілька тижнів.

Данія

Есб'єрг поступився Копенгагену (1:3), майбутньому супернику Динамо в Лізі Європи. Юрій Яковенко з’явився на полі при рахунку 0:2 на 72-й хвилині і відзначився неймовірно красивим голом під завісу зустрічі. Коментатор не міг повірити власним очам, а тренер аплодував з роззявленим ротом. Таким чином, Яковенко-молодший забив у другому матчі поспіль.

Швеція

Ескільстуна зустрічалася з безпосереднім конкурентом за збереження місця в еліті, ГІФ Сундсвалль. Наш Ігор Левченко вийшов у старті, відіграв на «нуль» і допоміг своїй команді вирвати дуже важливу перемогу (1:0). Хоча без посмішки фортуни не обійшлося – одного разу Левченка підстрахував захисник, який вибив м’яч з порожніх воріт, а ще раз вбивчий удар суперника на себе прийняла штанга.

Шотландія

Мар'ян Швед вперше за тривалий період потрапив у заявку Селтіка. Українець навіть вийшов на поле (це прем'єрний вихід у чемпіонаті Шотландії) і зіграв вперше з 30 липня. На момент виходу Шведа (75-та хвилина) Селтік громив Росс Каунті 6:0. Матч так і завершився.

Португалія

Валерій Бондаренко не потрапив у заявку на кубковий поєдинок Гімарайнша через перелом руки. Його команда програла нижчоліговій Сінтрі у серії післяматчевих пенальті.

Греція

АЕК не без проблем здолав Волос (3:2), а наш Дмитро Чигринський провів на полі весь поєдинок. Під час першого пропущеного голу український захисник не зумів завадити супернику відправити п’ятою м’яч у ворота.

Кіпр

Євген Селін відіграв весь поєдинок проти Омонії (0:0) і отримав жовту картку. Битва лідерів кіпрського чемпіонату запам’яталася великою кількістю гольових моментів. Селін провів активний і насичений матч.

Ігор Худоб'як відіграв 90 хвилин за Етнікос і допоміг перемогти Аполлон (1:0). Суперник нестримно атакував протягом всієї гри, екс-кіпер Карпат Мартін Богатінов неодноразово рятував ворота, а наприкінці зустрічі команда з Ахни забила єдиний гол.

Пафос Артура Рудька врятувався від поразки у двобої з Олімпіакосом з Нікосії (1:1) на п’ятій компенсованій хвилині! На фінальну подачу кутового наш кіпер пішов до протилежних володінь, хоча безпосередньо не посприяв взяттю воріт. Свій гол Артур пропустив на 76-й хвилині після удару з лінії штрафного майданчика.

Чехія

Єдиним українцем, який зіграв на тижні у чеській лізі знову став Тарас Качараба. Його Слован вдома зіграв внічию з Яблонцем (2:2). Українець відіграв весь матч, а обидва голи у ворота Слована відбулися без помилок Качараби.

Туреччина

В елітному турецькому дивізіоні українці на поле не виходили, тому відразу спускаємося нижче. У другому дивізіоні Євген Селезньов вийшов на поле на 60-й хвилині, коли його Бурсаспор програвав Умранієспору 0:1. Згодом команда українця залишилася в меншості, втім Бурсаспору вистачило характеру для камбеку – 2:1! Коли господарі зрівнювали рахунок, Селезньов поборовся під час подачі від кутового прапорця і посприяв передачі на партнера, який, власне, і забив.

Північна Македонія

Євгена Новака не було у заявці Вардара на гру з Македонією (1:1).

Сербія

Марко Девіч вийшов у старті Вождоваца на поєдинок з Мачвою і на 27-й хвилині відкрив рахунок!

Серб з українським паспортом був замінений на 70-й хвилині, а його команда забила ще раз і тріумфувала 2:0.

Євген Павлов відіграв заключні 18 хвилин в матчі Пролетер-Раднік (2:1).

Польща

Володимир Костевич відіграв весь поєдинок проти Легії, однак не допоміг Леху врятуватися від поразки – 1:2.

Олексій Дитятьєв відіграв 21 хвилину у протистоянні з Ягеллонією (2:3). Українець залишив поле в середині першого тайму через проблему із задньою поверхнею стегна при рахунку 1:1.

В понеділок ввечері Руслан Бабенко допоміг Ракуву здолати Лехію (1:0). Українець провів на полі 90 хвилин.

Угорщина

Ференцварош Сергія Реброва мінімально обіграв Уйпешт (1:0). Ігор Харатін та Олександр Зубков відіграли весь матч, а Данило Ігнатенко ввійшов у гру на 70-й хвилині.

Андрій Нестеров та Іван Петряк розпочали в старті поєдинок Мезокьовешд – Фехервар (0:0). Відверто нудний поєдинок завершився без забитих голів.

Сергій Шестаков зіграв 68 хвилин у зустрічі з Дебреценом (1:2), ворота якого захищав Олександр Надь. Варто зауважити, що колишній кіпер Говерли здійснив кілька неймовірних сейвів.

Антон Кравченко, Богдан Мельник та Віктор Гей відіграли по 90 хвилин і посприяли виїзній перемозі Кішварди над Капошваром (2:0). На 38-й хвилині на заміну у складі господарів вийшов ще один українець Андрій Якимів.

Хорватія

Осієк та Хайдук у неділю звели свої матчі внічию. Олександр Сваток та Дмитро Льопа відіграли по 90 хвилин. Хайдук Сватка розписав мирову в Загребі з Локомотівою (0:0), а Осієк Льопи взяв участь у трилері з Інтером із Запрешича (3:3). Спочатку Осієк вигравав 1:0, згодом пропустив тричі, а на 72-й хвилині Льопа скоротив відставання в рахунку! А на 93-й хвилині Осієк врятувався від поразки!

Словаччина

Слован Артема Сухоцького та ДАК Данила Бескоровайного синхронно перемогли 2:1, а обидва українці відіграли по 90 хвилин. Грубих помилок у захисті Артем та Данило не припускалися. Команди наших земляків йдуть на першій та третій сходинках відповідно.

Казахстан

Астана Романа Григорчука зустрічалася з Кайратом Адерінсоли Есеоли. Чинний чемпіон переміг 3:1, а наш Есеола відіграв весь поєдинок і результативними діями не відзначився. Фактично то була битва за чемпіонство, адже в казахській лізі залишилося зіграти три тури (в Астани – гра у запасі і за втраченими очками вона випереджає алматинців на один пункт).

Різван Аблітаров та Руслан Степанюк зустрілися в битві Атирау та Жетису (0:3). Степанюк провів топовий матч і записав до активу передгольовий пас, гольовий пас і, врешті-решт, гол!

Білорусь

Гаряче на вихідних було в Білорусі. БАТЕ втратив важливі очки в битві за чемпіонство і не зміг обіграти вдома передостанню команду ліги Гомель (1:1). В середині першого тайму вихованець київського Динамо Бадрі Акубардія порушив правила у власному штрафному майданчику – пенальті. Хоча чи був там фол?

Кіпер Гомеля одинадцятиметровий відбив, а через дві хвилини Акубардія вже приймав вітання від партнерів, адже відправив м’яч у сітку воріт чинного чемпіона (гол на 03:05). І все ж наприкінці гри БАТЕ вдалося зрівняти рахунок.

Динамо-Брест сповна скористався помилкою конкурента і хоч з величезними проблемами, але таки обіграв Слуцьк (3:2), команду з нижньої частини турнірної таблиці. Рахунок відкрив вихованець луцької Волині Артем Дудік.

Перевага Слуцька трималася до 79-ї хвилини. Вдруге господарі забили на 90-й хвилині. А рахунок 3:1 встановив ще один українець – Олексій Хобленко.

На 7-й компенсованій хвилині гості змогли один гол відіграти.

Богдан Мишенко традиційно був дуже активним і відзначився забитим голом, втім його Торпедо-БелАЗ поступився Іслочі (1:3).

Молдова

Артем Гордієнко та Андрій Блізніченко стали чемпіонами Молдови з Шерифом за три тури до завершення. Хоч на вихідних українці не грали, а Шериф не переміг на виїзді Мілсамі (1:1), цього виявилося достатньо для дострокового тріумфу.

Азербайджан

Кирило Петров відіграв 76 хвилин за Нефтчі у двобої із Зірою (3:0). Захист на чолі з українцем практично не мав роботи, адже всі події відбувалися поруч з воротами суперника.

Вірменія

На тижні стало відомо, що український фахівець Вадим Лазоренко, останнім місцем роботи якого була полтавська Ворскла, очолив єреванський Арарат. В суботу його команда поступилася Шираку (1:2).

Євген Буднік допоміг Урарту на виїзді обіграти Пюнік (2:1). Українець записав до активу другий гол своєї команди.

Грузія

Олександр Каплієнко відіграв 61 хвилину за тбіліське Динамо. Коли українець залишив поле, його команда пропустила єдиний гол на 4-й компенсованій хвилині і поступилася тбіліському Локомотиву (0:1).

Максим Ковталюк відіграв заключні 25 хвилин у протистоянні з батумським Динамо (0:0).

Латвія

Данило Кучер двічі пропустив від РФШ, а його Даугавпілс поступився 0:2. Наш кіпер здійснив кілька сейвів, однак в епізодах з пропущеними голами не врятував.

Зате переміг Вентспілс Костянтина Махновського. Його команда здолала Ригу (2:1), у складі якої 90 хвилин відіграв Роман Дебелко, а на 75-й хвилині на заміну вийшов Мирослав Славов. Махновський провів чудовий матч і став одним із творців перемоги Вентспілса.

Литва

Кауно Жальгіріс з Юрієм Бушманом у битві за бронзу не зумів на виїзді обіграти Рітеряй (0:0). Матч минув без голів, зате з трьома вилученнями.

Естонія

Дивний матч провела Левадія Юрія Ткачука. Їй вдалося обіграти Куресааре (2:1), однак протистояння запам'яталося двома вилученнями наприкінці зустрічі у складі Левадії і комічним пенальті на 90+3 хвилині. А ще гравець Левадії спочатку забив у чужі, а потім у свої ворота. За цим шоу Бенні Гілла Ткачук спостерігав зі сторони і участі у гольових епізодах не брав.

В неділю Нимме Калью Романа Кожуховського обіграв лідера ліги Флору (2:1) і не дозволив їй достроково відсвяткувати чемпіонство. Андрій Маркович та Іван Лобай відіграли по 90 хвилин.

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