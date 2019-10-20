Копенгаген перед матчем с Динамо победил Эсбьерг – украинец отметился красивым голом

В матче 13-го тура чемпионата Дании Копенгаген без проблем обыграл Эсбьерг. В составе гостей гол престижа забил Юрий Яковенко.

Чемпионат Дании, 13 тур

Копенгаген – Эсбьерг – 3:1

Голы: Сантос, 21, 64, Сотириу, 86 – Яковенко, 90

Копенгаген дома спокойно победил Эсбьерг в 13-м туре первенства Дании. На дубль Сантоса и гол Сотириу забитым мячом ответил Юрий Яковенко, который вышел на замену. Украинец красивым ударом помог своей команде избежать разгрома.

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Эти 3 очка позволили Копенгагену приблизиться к Митьюлланду на расстояние 1 пункта, но текущий лидер чемпионата имеет игру в запасе.

Напомним, уже 24 октября Копенгаген сыграет с Динамо в Лиге Европы. Матч на НСК Олимпийский начнется в 22:00. Обе команды набрали по 4 очка и возглавляют группу B.

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