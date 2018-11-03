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Яковенко: Шахтер играет в интересный футбол, но с Динамо ему не везет

10:29 17 Читати українською
Яковенко: Шахтер играет в интересный футбол, но с Динамо ему не везет
Павел Яковенко / Фото ФФУ

Украинский специалист Павел Яковенко оценил Шахтер и Динамо перед Класическим.

"Кто победит? Шахтер играет дома, Динамо играет от обороны на выезде. Есть интрига.

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Шахтер не изменяет своему стилю, и не собирается, насколько я знаю. Фонсека говорит, что его команда будет играть в свой футбол. Шахтер играет в интересный футбол, но с Динамо ему немного не везет", – сказал Яковенко в эфире ТК Футбол.

Стоит отметить, Яковенко выступал за Динамо в 1982 – 1992 годах.

Поединок 14-го тура чемпионата Украины Шахтер – Динамо состоится сегодня, 3 ноября, начало в 17:00.

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Украина14 тур

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 03 ноября 2018

Шахтер
до матча
5
час
:
38
мин
Динамо Киев
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