Яковенко: Шахтер играет в интересный футбол, но с Динамо ему не везет

Украинский специалист Павел Яковенко оценил Шахтер и Динамо перед Класическим.

"Кто победит? Шахтер играет дома, Динамо играет от обороны на выезде. Есть интрига.

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Шахтер не изменяет своему стилю, и не собирается, насколько я знаю. Фонсека говорит, что его команда будет играть в свой футбол. Шахтер играет в интересный футбол, но с Динамо ему немного не везет", – сказал Яковенко в эфире ТК Футбол.

Стоит отметить, Яковенко выступал за Динамо в 1982 – 1992 годах.

Поединок 14-го тура чемпионата Украины Шахтер – Динамо состоится сегодня, 3 ноября, начало в 17:00.

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