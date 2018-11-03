Яковенко: Шахтар грає в цікавий футбол, але з Динамо йому не щастить

Український фахівець Павло Яковенко оцінив Шахтар і Динамо перед Класичним.

"Хто переможе? Шахтар грає вдома, Динамо грає від оборони на виїзді. Є інтрига.

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Шахтар не зраджує своєму стилю, і не збирається, наскільки я знаю. Фонсека каже, що його команда буде грати у свій футбол. Шахтар грає в цікавий футбол, але з Динамо йому трохи не щастить", – сказав Яковенко в ефірі ТК Футбол.

Варто відзначити, Яковенко виступав за Динамо у 1982 – 1992 роках.

Поєдинок 14-го туру чемпіонату України Шахтар – Динамо відбудеться сьогодні, 3 листопада, початок о 17:00.

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