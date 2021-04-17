"Вскоре я получу тренерскую лицензию. Барселона – то место, где я хотел бы попробовать свои силы. Не знаю, возможно, это будет Барса Б или юношеская команда, но я точно хотел бы поработать там.

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Я знаю, что в Барселоне меня очень любят. Решение покинуть клуб в 2010 году далось мне очень тяжело. У меня там было все: футбол, жизнь, климат... Рядом со мной были лучшие – Хави и Иньеста. Вот почему я всегда хотел работать в Барселоне", – приводит слова Туре Sport.es.

Напомним, 37-летний ивуариец помогает Юрию Калитвинцеву в тренерском штабе Олимпика. Контракт Туре с дончанами рассчитан до лета 2021-го.

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