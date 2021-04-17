"Незабаром я отримаю тренерську ліцензію. Барселона – те місце, де я хотів би спробувати свої сили. Не знаю, можливо, це буде Барса Б чи юнацька команда, але я точно хотів би попрацювати там.

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Я знаю, що в Барселоні мене дуже люблять. Рішення покинути клуб у 2010 році далося мені дуже важко. У мене там було все: футбол, життя, клімат... Поруч зі мною були найкращі – Хаві та Іньєста. Ось чому я завжди хотів працювати в Барселоні", – наводить слова Туре Sport.es.

Нагадаємо, 37-річний івуарієць допомагає Юрію Калітвінцеву у тренерському штабі Олімпіка. Контракт Туре з донеччанами розрахований до літа 2021-го.

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