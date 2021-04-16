"Когда происходит что-то не так, и вы допускаете ошибки, или люди используют ваше имя или вас для неправильных действий, вы должны исправить это. Это было неправильно. Я хочу извиниться за то, что случилось, я хочу извиниться за то, что сделал что-то не так.

Яя Туре объяснил, почему не получает зарплату в Олимпике

Мы решили, что попробуем поговорить с некоторыми важными людьми в клубе, чтобы попросить прощения и сказать, что я вел себя неприлично по отношению к клубу. С тех пор мы ждем ответа более года, но не получаем его.

Конечно, я ничего не могу с этим поделать. Но никто не запретит мне поддерживать отношения с игроками и отправлять им сообщения с пожеланиями успеха. Конечно, я на связи с некоторыми людьми в клубе, но не с руководителями, это очень сложно", – сказал Туре в интервью The Athletic.

Напомним, несколько лет назад Туре дал интервью журналу France Football, в котором сказал, что Гвардиола плохо относится к футболистам из Африки. За последние годы много критики в адрес тренера прозвучало и из уст агента нынешнего тренера Олимпика – Дмитрия Селюка.

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