"Мы ждем ответа больше года": Яя Туре не может достучаться до Гвардиолы после своих скандальных обвинений
Тренер донецкого Олимпика Яя Туре рассказал о своих попытках наладить отношения с наставником Манчестер Сити Пепом Гвардиолой.
"Когда происходит что-то не так, и вы допускаете ошибки, или люди используют ваше имя или вас для неправильных действий, вы должны исправить это. Это было неправильно. Я хочу извиниться за то, что случилось, я хочу извиниться за то, что сделал что-то не так.
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Мы решили, что попробуем поговорить с некоторыми важными людьми в клубе, чтобы попросить прощения и сказать, что я вел себя неприлично по отношению к клубу. С тех пор мы ждем ответа более года, но не получаем его.
Конечно, я ничего не могу с этим поделать. Но никто не запретит мне поддерживать отношения с игроками и отправлять им сообщения с пожеланиями успеха. Конечно, я на связи с некоторыми людьми в клубе, но не с руководителями, это очень сложно", – сказал Туре в интервью The Athletic.
Напомним, несколько лет назад Туре дал интервью журналу France Football, в котором сказал, что Гвардиола плохо относится к футболистам из Африки. За последние годы много критики в адрес тренера прозвучало и из уст агента нынешнего тренера Олимпика – Дмитрия Селюка.
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