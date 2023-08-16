Сидклей, который большую часть своей карьеры в Динамо провел по арендам, вернулся в киевский клуб.

Бразильский защитник Динамо Сидклей тренируется вместе с Денисом Гармашем в команде U-19, сообщает Динамоманія.

Гармаш получил предложение из Европы – ранее его отлучили от основы Динамо

Игроки оказались ненужными Мирче Луческу (Гармаша еще раньше отлучили от основы) и поддерживают форму с молодежным составом. Обоим футболистам ищут новые клубы.

Напомним, 30-летний бразилец перешел в Динамо из Атлетико Паранаэнсе в июле 2018 года за 5 млн евро. Всего отыграл за "бело-синих" 33 поединка, в которых отметился 3 голами и 3 ассистами. Выступал в арендах за Коринтианс, ПАОК, Куябу и ЦСКА 1948. Его контракт с Динамо действует до 31 декабря 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро.

33-летний Гармаш, контракт которого с Динамо действует до 30 июня 2025 года, не попал в заявку "бело-синих" на УПЛ. Transfermarkt просит за него 1,2 млн евро.

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