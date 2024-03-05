"Я встретил лучшего игрока после Месси": Гвардиола – о звезде Манчестер Сити
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола расхвалил вингера Фила Фодена, сравнив с Лионелем Месси.
"Хорошие игроки могут играть хорошо, но они должны выигрывать матчи.
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Я встретил лучшего игрока после Месси. Фоден может выигрывать матчи. Не хочу сравнивать, потому что Фил не на уровне Лео, но он выигрывает матчи", – цитирует Гвардиолу Daily Mail.
Напомним, в активе Фила Фодена 18 голов и 10 результативных передач в текущем сезоне за Манчестер Сити. В игре против Манчестер Юнайтед (3:1) 23-летний вингер оформил дубль.
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