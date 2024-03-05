"Я зустрів найкращого гравця після Мессі": Гвардіола – про зірку Манчестер Сіті
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розхвалив вінгера Філа Фодена, порівнявши з Ліонелем Мессі.
"Хороші гравці можуть грати добре, але вони повинні вигравати матчі.
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Я зустрів найкращого гравця після Мессі. Фоден може вигравати матчі. Не хочу порівнювати, тому що Філ не на рівні Лео, але він виграє матчі", – цитує Гвардіолу Daily Mail.
Нагадаємо, в активі Філа Фодена 18 голів та 10 результативних передач у поточному сезоні за Манчестер Сіті. У грі проти Манчестер Юнайтед (3:1) 23-річний вінгер оформив дубль.
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