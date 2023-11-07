Эдмар покинул харьковский Металлист 1925. У специалиста есть вариант продолжения карьеры за пределами Украины – тренером активно интересуется казахстанский Тобол.

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По информации ТаТоТаке, переезд Эдмара в Казахстан – инициатива генерального директора ФК Тобола Андрея Канчельскиса, но сам специалист заявил, что даже не знает Эдмара лично.

"Впервые об этом слышу. Я вообще с Эдмаром не знаком и ни разу с ним не общался. Как я могу пригласить тренера без ведома Акима? Я не имею права на это и никаких переговоров не веду. Пусть эти интриганы, которые такое пишут, займутся своим делом и проверяют информацию. По крайней мере, я с ним точно переговоры не веду. Я его даже не знаю", – приводит слова Канчельскиса FanDay.

Напомним, Эдмар в паре с Голодюком возглавили Металлист 1925 в октябре 2022 года. За это время под их руководством команда провела 36 матчей, в которых 8 раз победила, 14 раз сыграла вничью и еще 14 матчей проиграла.

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