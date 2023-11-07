Едмар покинув харківський Металіст 1925. У фахівця є варіант продовження кар'єри за межами України – тренером активно цікавиться казахстанський Тобол.

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За інформацією ТаТоТаке, переїзд Едмара в Казахстан – ініціатива генерального директора ФК Тобол Андрія Канчельскіса, але сам фахівець заявив, що навіть не знає Едмара особисто.

"Вперше про це чую. Я взагалі з Едмаром не знайомий і жодного разу з ним не спілкувався. Як я можу запросити тренера без відома Акима? Я не маю права на це і жодних переговорів не веду. Нехай ці інтригани, які таке пишуть, займуться своєю справою і перевіряють інформацію.Принаймні, я з ним точно переговори не веду. Я його навіть не знаю", – приводить слова Канчельскіса FanDay.

Нагадаємо, Едмар у парі з Голодюком очолили Металіст 1925 у жовтні 2022 року. За цей час під їхнім керівництвом команда провела 36 поєдинків, у яких 8 разів перемогла, 14 разів зіграла внічию та ще 14 матчів програла.

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