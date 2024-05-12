Бенфика переиграла Аруку (5:0) в 33 туре чемпионата Португалии. Результат и обзор матча - в этой новости на "Футбол 24".

Чемпионат Португалии, 33 тур

Бенфика – Арука – 5:0

Голы: Ди Мария, 25 (пен), Кокджу, 32 (пен), Силва, 42, 46, Тенгстедт, 77

Трубин выполнил обещание, которое дал юному болельщику

Анатолий Трубин вышел в стартовом составе Бенфики, а вот украинский защитник Богдан Милованов оказался на скамейке запасных у Аруки.

В первом тайме Трубину даже не пришлось вступать в игру. Гости нанесли за 45 минут лишь один удар в сторону ворот, но очень неудачный. "Орлы" полностью контролировали ход встречи и организовали три гола. Счет мог быть больше, поскольку Аруку выручила один раз стойка.

После перерыва Бенфика забила четвертый мяч и рисунок игры не изменился. Попытки Аруки организовать атаки проваливались. А "орлы" наоборот действовали остро.

Анатолию Трубину в итоге удалось сохранить свои ворота "сухими" в 13 раз в чемпионате Португалии.

Бенфика имеет 79 баллов и находится на второй строчке в турнирной таблице. Арука расположилась на седьмом месте с 46 очками.

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