Трубин провел очередной "сухой" матч – Бенфика одержала разгромную победу в украинском дерби
Бенфика переиграла Аруку (5:0) в 33 туре чемпионата Португалии. Результат и обзор матча - в этой новости на "Футбол 24".
Чемпионат Португалии, 33 тур
Бенфика – Арука – 5:0
Голы: Ди Мария, 25 (пен), Кокджу, 32 (пен), Силва, 42, 46, Тенгстедт, 77
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Анатолий Трубин вышел в стартовом составе Бенфики, а вот украинский защитник Богдан Милованов оказался на скамейке запасных у Аруки.
В первом тайме Трубину даже не пришлось вступать в игру. Гости нанесли за 45 минут лишь один удар в сторону ворот, но очень неудачный. "Орлы" полностью контролировали ход встречи и организовали три гола. Счет мог быть больше, поскольку Аруку выручила один раз стойка.
После перерыва Бенфика забила четвертый мяч и рисунок игры не изменился. Попытки Аруки организовать атаки проваливались. А "орлы" наоборот действовали остро.
Анатолию Трубину в итоге удалось сохранить свои ворота "сухими" в 13 раз в чемпионате Португалии.
Бенфика имеет 79 баллов и находится на второй строчке в турнирной таблице. Арука расположилась на седьмом месте с 46 очками.