Колос на официальном сайте сообщил, что Александр Поздеев теперь стал главным тренером команды.

Очередной провал Колоса в видеообзоре матча с Зарей – 0:1

Поздеев исполнял обязанности наставника в предыдущих двух матчах – против Динамо и Зари. Оба завершились поражениями ковалёвцев: 0:5 от Динамо и 0:1 от Зари.

Добавим, что Колос занимает 12-е место в УПЛ с 29 очками – лишь 3 пункта отделяют ковалёвцев от зоны переходных матчей за право остаться в элите.

Заря удержала победу над Колосом, прервав безвыигрышную серию и поднявшись в топ-8 УПЛ