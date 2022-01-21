"То, что вам показывали по телевизору – это ложь, это неправда. Происходит захват. Приезжает ОМОН – вернее, не ОМОН, а бойцы особого назначения. В полной экипировке, в полном обмундировании. Ты понимаешь, что это не ополчение. Мы ходили в рестораны возле Дома правительства, которое в какой-то момент захватили, где проходили свободные волеизъявления, выборы куда-то. И просто вай-фай сеть была – ОМОН России. Особо никто не скрывался там.

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Стремновато было, уже к тому моменту пошли блокпосты, понятно, что это была какая-то... Никто не знал, что происходит, продолжается захват. Никто не понимал, что будет за этим. Самолетами мы передвигаться уже не могли, аэропорт был заблокирован. Так что ездили автобусом. Уезжаешь из Крыма – а дальше на Херсонщине блокпосты. Все серьезно, суровые мужчины стоят, хорошо тоже экипированы. И никто не знает, что будет дальше.

На матчи ехали мимо блокпостов? Да. И не раз. В какой-то момент я расторг контракт, и уехал, а до этого вывез все – машину, деньги из ячейки, потому что банки, скажем так, перешли в другие руки. Ничего хорошего в тот момент не было. Ничего плохого тоже, мяса там никакого не было, хотя говорят, что небескровная история. Была кровь, к сожалению. В общем, было некомфортно", – поделился Калиниченко в интервью журналисту Sports.ru Глебу Чернявскому на YouTube.

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