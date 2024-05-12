Александрия прервала ужасную серию без побед, обыграв СК Днепр-1 в матче 28-го тура УПЛ. Смотрите видео гола и обзор поединка на "Футбол 24".

Александрия повела в счете на 18-й минуте после странной игры защитников Днепра-1, которые не могли головой вынести мяч за пределы штрафной. Мяч отлетел к Безерре, который пробил, а Шостак занес сферу в ворота.

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Бабенко мог благодаря рикошету сравнять счет, но Шевченко перевел мяч через перекладину. Безерра едва не удвоил преимущество, но попал в перекладину, когда перебросил вратаря. Александрия была активнее в атаке и во втором тайме и удержала преимущество.