"Те, що вам показували по телевізору, – це брехня, це неправда. Відбувається захоплення. Приїжджає ОМОН – точніше не ОМОН, а бійці особливого призначення. У повному екіпіруванні, у повному обмундируванні. Ти розумієш, що це не ополчення. Ми ходили в ресторани біля Будинку уряду, який в якийсь момент захопили, де проходили вільні волевиявлення, вибори кудись. І просто вай-фай мережа була – ОМОН Росії. Особливо ніхто не ховався там.

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Стрьомнувато було, вже на той момент пішли блокпости, зрозуміло, що це була якась... Ніхто не знав, що відбувається, триває захоплення. Ніхто не розумів, що буде за цим. Літаками ми пересуватися вже не могли, аеропорт був заблокований. Тож їздили автобусом. Виїжджаєш із Криму – а далі на Херсонщині блокпости. Все серйозно, суворі чоловіки стоять, добре теж екіпіровані. І ніхто не знає, що буде далі.

На матчі їхали повз блокпости? Так. І не раз. Якоїсь миті я розірвав контракт, і поїхав, а до цього вивіз усе – машину, гроші з осередку, бо банки, скажімо так, перейшли до інших рук. Нічого гарного на той момент не було. Нічого поганого теж, м'яса там ніякого не було, хоч і кажуть, що небескровна історія. Була кров, на жаль. Загалом, було некомфортно", – поділився Калініченко в інтерв'ю журналісту Sports.ru Глібу Чернявському на YouTube.

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