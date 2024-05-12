СК Днепр-1 проиграл Александрии (0:1) – поражение лишило днепрян шансов оказаться на пьедестале.

Кривбасс обеспечил себе медали УПЛ

Как сообщил ведущий студии УПЛ ТВ Андрей Столярчук, Юрий Максимов не пришел на флеш-интервью. Также не было и Руслана Ротаня, но наставник Александрии пропускал игру из-за дисквалификации.

Напомним, Максимов уже не впервые пропускает послематчевое флеш-интервью. Ранее Юрий Вильевич мотивировал подопечных своеобразным шантажом на игру предыдущего тура против Кривбасса – тогда наставник заявил, что покинет клуб в случае поражения.

СК Днепр-1 безвольно проиграл Александрии – Ротань прервал неудачную серию, "шантажа" Максимова хватило лишь на Кривбасс