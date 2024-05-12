Максимов отказался от флеш-интервью после поражения СК Днепр-1, которое лишило шансов на бронзу
Главный тренер СК Днепр-1 Юрий Максимов проигнорировал журналистов сразу после игры 28-го тура УПЛ с Александрией.
СК Днепр-1 проиграл Александрии (0:1) – поражение лишило днепрян шансов оказаться на пьедестале.
Кривбасс обеспечил себе медали УПЛ
Как сообщил ведущий студии УПЛ ТВ Андрей Столярчук, Юрий Максимов не пришел на флеш-интервью. Также не было и Руслана Ротаня, но наставник Александрии пропускал игру из-за дисквалификации.
Напомним, Максимов уже не впервые пропускает послематчевое флеш-интервью. Ранее Юрий Вильевич мотивировал подопечных своеобразным шантажом на игру предыдущего тура против Кривбасса – тогда наставник заявил, что покинет клуб в случае поражения.
СК Днепр-1 безвольно проиграл Александрии – Ротань прервал неудачную серию, "шантажа" Максимова хватило лишь на Кривбасс