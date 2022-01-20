Бывший хавбек сборной Украины Максим Калиниченко рассказал, как Андрей Шевченко вмешался в тренировочный процесс, выступая за "сине-желтых" на Мундиале 2006 года.

"Перед матчем с Испанией Шевченко сказал, что без тактики мы их не обыграем: "Надо перемещаться, перекрывать какие-то зоны, они так играют".

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Блохин посмотрел на него: "Ну давай! Показывай". Несколько дней мы двигались без мяча. Испании проиграли 0:4. Блохин попросил его больше не подходить", – поделился Калиниченко в интервью Глебу Чернявскому на YouTube.

Напомним, после поражения от Испании сборная Украины разбила Саудовскую Аравию (4:0) и обыграла Тунис (1:0), благодаря чему вышла в плей-офф ЧМ-2006, где "сине-желтых" остановил будущий чемпион мира – сборная Италии.

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