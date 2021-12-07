Киевское Динамо и донецкий Шахтер установили настоящую гегемонию в чемпионате Украины. Уже много лет битва за "золотые" медали идет только между этими двумя клубами. Но историческое первое чемпионство принадлежит не им – свое имя в футбольных летописях оставила симферопольская Таврия.

Федерация футбола Украины, созданная Виктором Банниковым, стала полностью независимой от Москвы в декабре 1991 года. Сам Банников избран президентом организации, а элита украинского футбола начала работать над проведением первого чемпионата Украины в истории.

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Перед функционерами возник ряд проблем. УЕФА вполне способствовал скорейшему вступлению ФФУ в свою организацию и даже дал 3 места в еврокубках – Лиге чемпионов, Кубке УЕФА и Кубке Кубков. Но для того, чтобы получить места в евросоревнованиях на сезон 1992/93, победителей внутреннего первенства и Кубка нужно было определить за 3,5 месяца. Но когда есть желание – нет ничего невозможного.

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В Украине образовали три лиги: Высшую, Первую и переходную, распределение проводили на основе результатов в чемпионате СССР. В высший дивизион попало 20 команд, которые для скорости проведения чемпионата разделили на 2 группы. За победу насчитывали 2 очка, за ничью давали 1 зачетный балл.

Группа А

Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) Металлург (Запорожье) Таврия (Симферополь) Торпедо (Запорожье) Карпаты (Львов) Кремень (Кременчуг) Нива (Винница) Темп (Шепетовка) Эвис (Николаев)

Группа Б

Динамо (Киев) Днепр (Днепр) Металлист (Харьков) Нива (Тернополь) Волынь (Луцк) Буковина (Черновцы) Заря-МАЛС (Луганск) Нефтяник (Ахтырка) Прикарпатье (Ивано-Франковск) СК Одесса (Одесса)

Победители групп должны были встретиться в конце июня на львовском стадионе Украина и в очном противостоянии определить первого чемпиона в истории нашего государства. Сначала главного триумфатора должны были определить по итогам двух матчей, но УЕФА сократил сроки подачи заявок на еврокубки, поэтому ФФУ вынуждена была переписать Регламент.

Фаворитами группы "А" называли Черноморец и Шахтер. Одесситы были грозой грандов и имели наиболее опытный состав, а амбициозные дончане всегда ставили перед собой самые высокие цели. Однако симферопольская Таврия под руководством Анатолия Заяева создала сенсацию: 28 очков, всего 9 пропущенных голов и лучший бомбардир в турнире – Юрий Гудыменко. Крымская команда получила право играть за звание чемпиона Украины во Львове!

В группе "Б" было без сюрпризов. Киевское Динамо сражалось на два фронта – чемпионат Украины и Кубок чемпионов, но даже несмотря на это, конкуренцию киевлянам не мог составить никто.

Правда, без курьезов не обошлось – нападающий Виктор Леоненко усилил киевлян зимой и забил 3 гола в 5 матчах. Но футболист вынужден был вернуться в Россию – у него был действующий контракт с московским Динамо. Подписать его ранее заставил полковник внутренних дел России. Киевляне остались без важного "наконечника".

21 июня 1992 года. Львов, стадион "Украина". Несмотря на 30-градусную жару, на трибунах собирается 36 тысяч зрителей, желающих стать свидетелями написания истории. "Бело-синие" приехали во Львов с проблемами: Цвейба отправился в сборную СНД, Анненков и Яковенко не могли играть из-за травм. Впрочем, состав киевлян по сравнению с симферопольцами и без них выглядел гораздо солиднее. Оставалось только доказать свой класс на футбольном поле.

Но сделать это не вышло. Заяев классно построил игру на контратаках, перекрыв для быстрых динамовцев все зоны. Александр Головко, который впоследствии станет капитаном столичного гранда, уверенно управлял защитой. Таврия отражала многочисленные атаки киевлян. Лужный, Шаран, Ковалец, Саленко, Мороз и другие просто бессильны.

А вот Таврия свой шанс использовала – Сергей Шевченко, которого Заяев пригласил из Казахстана, на 75-й минуте выиграл борьбу после навеса с углового и направил мяч в сетку ворот Мартинкенаса.

Через 15 минут осады ворот симферопольцев донецкий арбитр Владимир Пьяных дал финальный свисток – Таврия стала первым чемпионом Украины по футболу в истории!