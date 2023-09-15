"Кого я считаю худшим тренером, который меня тренировал? Сампаоли. В декабре я разговаривал с Мончи, и он меня спросил: "Сусо, что мы будем делать?" Я только что восстановился после травмы голеностопа, и легче всего было ответить, что я ухожу и попытаюсь влиться в ритм другой команды, чтобы сыграть больше матчей. Но я ответил, что постараюсь продержаться в Севилье дольше, чем Сампаоли, и что в конце концов буду играть. В итоге Сампаоли ушел, и на его место пришёл Мендилибар. Остальное – история.

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Слова Мендилибара о том, что я должен бегать больше? Они были вырваны из контекста. Он сказал, что мне нужно больше бегать, если я хочу играть справа. Мы поговорили друг с другом и всё решили. Он очень хороший и искренний человек, который одинаково относится ко всем игрокам", – цитирует Сусо Marca, ссылаясь на Canal Sur Radio.

Напомним, что по итогам сезона 2022/23 Сусо выиграл Лигу Европы в составе Севильи. В своей карьере 29-летний полузащитник успел поиграть за Ливерпуль, Альмерию, Милан, Дженоа, Севилью и сборную Испании.

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