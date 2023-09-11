Групповой этап Лиги чемпионов сезона 2023/24 стартует уже 19 сентября. Футбол 24 вместе с партнером HLIBNY DAR подготовил серию материалов об участниках главного клубного турнира Европы.

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На очереди знакомство с квартетом В. Сразу после жеребьевки группового раунда пользователи соцсетей начали шутить, что вернувшийся в Лигу чемпионов после шести лет перерыва Арсенал принес с собой дух Лиги Европы. Действительно, в этом квартете собрались такие соперники, что можно и спутать. Команда Александра Зинченко будет фаворитом во всех матчах и должна легко брать первое место. Ланс пока не демонстрирует даже намеков, благодаря чему мог бы составить конкуренцию, так что за вторую путевку в плей-офф, скорее всего, будут спорить Севилья и ПСВ.

Арсенал

Багаж прошлого сезона: Подписанием Александра Зинченко и Габи Жезуса лондонцы изменили разделение сил в АПЛ. Арсенал до последнего сражался за чемпионство с Манчестер Сити, отдав лидерство "горожанам" только весной. Команда провела лучший сезон за многие годы и заслуженно вернулась в Лигу чемпионов.

Амбиции: Микель Артета понимает, что от него ждут еще одного шага вперед. Клуб практически сохранил прошлогодний состав, добавив к нему несколько звездных новичков (Райса и Хаверца). Проблемой может стать невозможность пожертвовать кубковыми турнирами. Впрочем, группа в ЛЧ такова, что не может быть даже мыслей о непопадании в плей-офф. Конечно, попутно следует сохранить свои позиции на внутренней арене.

10 самых дорогих игроков: Букайо Сака, Мартин Эдегор, Габриэл Мартинелли, Габриэл Жезус, Уильям Салиба, Кай Хаверц, Бен Уайт, Габриэл Магальяеш, Александр Зинченко, Юрриен Тимбер.

Главная звезда: Конечно, в атаке Арсенала есть сразу несколько очень опасных игроков, но особого внимания заслуживает Букайо Сака. Игра юного англичанина затмила все неудачи домашнего Евро. Лучший бомбардир и ассистент команды, способный вести за собой в сложные моменты. И это все в 22 года. Некоторые уже называют Саку лучшим правым вингером мира. И знаете, аргументированно возразить будет очень тяжело.

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Севилья

Багаж прошлого сезона: Прошлый сезон оказался максимально неоднозначным. Севилья провально стартовала и уже в октябре Сампаоли сменил Лопетеги в должности главного тренера. Заметного улучшения не произошло, потому в марте ушел и аргентинец. Луиса Мендилибара звали просто доиграть сезон, а он неожиданно выиграл Лигу Европы. Вот так 12 команда Примеры и оказались в ЛЧ.

Амбиции: На самом деле потенциал Севильи достаточно высок, так что на прошлый провал ориентироваться не следует. Потери Буну и Монтиэля тоже не должны стать критическими. К тому же, клуб провел качественную трансферную кампанию, солидно усилившись. Именно андалузцы должны выходить в плей-офф Лиги чемпионов со второго места (первое без вариантов прогнозируем Арсеналу).

10 самых дорогих игроков: Джибриль Соу, Бубакари Сумаре, Юссеф Эн-Несири, Доди Люкебакио, Лоик Баде, Маркос Акунья, Рафа Мир, Эрик Ламела, Оливер Торрес, Жоан Жордан.

Главная звезда: Когда игроки такой величины приходят в клуб, все остальные уходят на второй план. Когда это еще и собственный питомец, ощущения удваиваются. Серхио Рамос после феноменальной карьеры в других клубах снова будет играть за Севилью. Если не будет травм, испанец способен быть настоящим лидером в поле, а не просто топ-персоной.

ПСВ

Багаж прошлого сезона: Три года подряд ПСВ становится вторым в Эредивизи. Однако воспользоваться кризисом Аякса не сумел, отдав чемпионство в руки Фейенорда. Возможно, поэтому клуб не продолжил сотрудничество с Руудом ван Нистелроем, а пригласил опытного Петера Боса.

Амбиции: Эйндховенцы уже сделали больше, чем в прошлом. ПСВ отомстил Рейнджес, с которым дважды подряд встречался в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Благоприятная жеребьевка позволяет помечтать даже о выходе из группы, чего с командой не было уже семь лет. Конечно, потеря Хави Симонса дает о себе знать, но новички должны компенсировать 22 гола и 12 ассистов.

10 самых дорогих игроков: Ирвинг Лосано, Армел Белла-Котчап, Джои Веерман, Ноа Ланг, Вальтер Бенитес, Жорди Схаутен, Сержиньо Дест, Йоан Бакайоко, Рикардо Пепи, Оливье Боскальи.

Главная звезда: Заменить в этом статусе Хави Симонса должен Ирвинг Лосано. В ПСВ ждут от мексиканца игры, которую он демонстрировал до перехода в Наполи. Тогда "Чаки" забивал в каждом втором матче и в каждом четвертом прибавлял еще по ассисту. В Италии было сложнее, но там Лосано никогда не являлся центральной фигурой проекта.

Ланс

Багаж прошлого сезона: Франк Эс построил яркую команду, вышедшую на пик. Ланс завораживал не только своей игрой, но и добывал результат. Финальное отставание от ПСЖ составило только одно очко. Впрочем, первый за 21 год выход в групповой этап ЛЧ – незаурядное достижение.

Амбиции: За каждым пиком обязательно следует падение. В случае случайных гостей на вершине очень стремительное падение. Ланс продал лучшего бомбардира и капитана, без которых претендовать на что-нибудь серьезное будет крайне трудно. Хотя клуб и купил достойную замену, но новички пока не привыкли к системе. Команда проваливает начало сезона, и не факт, что до старта Лиги чемпионов что-то кардинально изменится.

10 самых дорогих игроков: Элье Ваи, Кевин Дансо, Факундо Медина, Салис Абдул Самед, Брис Самба, Пшемислав Франковски, Анжело Фульини, Давид да Коста, Рубен Агилар, Энди Диуф.

Главная звезда: Пока главный тренер Ланса может не беспокоиться только за позицию голкипера. Брис Самба стал идеальным элементом для Франка Эса, который помог создать лучшую оборону в чемпионате Франции. Летом именно вратарь унаследовал капитанскую повязку после Секо Фофана, отправившегося играть вместе с Криштиану Роналду.

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