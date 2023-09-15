"Кого я вважаю найгіршим тренером, який мене тренував? Сампаолі. У грудні я розмовляв із Мончі, і він мене запитав: "Сусо, що ми будемо робити?" Я щойно відновився після травми гомілкостопа, і найлегше було відповісти, що я йду і спробую влитися в ритм іншої команди, щоб зіграти більше матчів. Але я відповів, що постараюся протриматися в Севільї довше, ніж Сампаолі, і що врешті-решт буду грати. У підсумку Сампаолі пішов, і на його місце прийшов Менділібар. Решта – історія.

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Слова Менділібара про те, що я повинен бігати більше? Вони були вирвані з контексту. Він сказав, що мені потрібно більше бігати, якщо я хочу грати праворуч. Ми поговорили один з одним і все вирішили. Він дуже хороша і щира людина, яка однаково ставиться до всіх гравців", – цитує Сусо Marca, посилаючись на Canal Sur Radio.

Нагадаємо, що за підсумками сезону 2022/23 Сусо виграв Лігу Європи у складі Севільї. У своїй кар'єрі 29-річний півзахисник встиг пограти за Ліверпуль, Альмерію, Мілан, Дженоа, Севілью і збірну Іспанії.

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