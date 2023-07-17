По словам Видаля, он не ладил с главным тренером Фламенго Хорхе Сампаоли.

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"Я счастлив оказаться в Атлетико Паранаэнсе. В предыдущем клубе у меня был тренер-неудачник, который не умеет ценить игроков. Но теперь это позади. Сейчас я счастлив. Я надеюсь начать играть с самого начала в следующих играх и делать то, что я всегда делал в своей карьере: побеждать. Хочу выиграть для Атлетико Паранаэнсе Копа Либертадорес", – цитирует Видаля TNT Sports do Brasil.

Ранее Видаль уже работал под руководством Сампаоли в сборной Чили – с 2013 по 2015-й год. За этот период времени Артуро выигрывал Копа Америка.

Напомним, что по ходу сезона 2017/18 Сампаоли тренировал сборную Аргентины с Лео Месси в составе.

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