"Судейство было для нас большим препятствием, но и соперник создал немало проблем. Пенальти на Пессине – не единственный эпизод. Были и другие, менее важные, но они также влияют на игру. Из-за таких ситуаций нам было трудно до финального свистка.

Аталанта – Наполи – 4:2 – видео голов и обзор матча

Я закричал ему, что это однозначный пенальти. Я видел это с 70 метров, не говоря о близкой позиции! Очень плохо, что я получил за это красную карточку. Еще Госенса наказали желтой. Такое ощущение, будто нас переехал поезд, но мы вышли без царапин. Это был огромный, огромный риск. Мы выиграли со счетом 4:2, но все могло сложиться совсем иначе", – приводит слова Гасперини Football Italia.

Напомним, Руслан Малиновский получил лишь несколько минут в концовке, а Виктор Коваленко просидел весь матч в запасе.

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