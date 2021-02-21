Первый тайм запомнился лишь удалением Гасперини, а вот во второй половине Сапата с передачи Муриэля открыл счет во встрече. Зелински очень быстро отыграл отставание. Госенс и Муриэль увеличили преимущество бергамасков. Наполи снова отыграл один мяч, правда, усилиями того же Госенса, который забил в собственные ворота. Но точку во встрече поставил Ромеро.

Аталанта в сумасшедшем матче перестреляла Наполи – шесть голов за тайм, удаление Гасперини, крохи для Малиновского

Таким образом, Атланта набрала 43 очка и поднялась на 4 позиции, Наполи 40 пунктами остался седьмым.