Аталанта – Наполи – 4:2 – видео голов и обзор матча
22:49 - Читати українською
Аталанта перестреляла Наполи в 23 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Аталанта – Наполи на "Футбол 24".
52’ Дуван Сапата
64’ Робин Госенс
72’ Луис Муриэль
Пьотр Зелински 58’
Робин Госенс 76’
52’ Дуван Сапата
58’ Пьотр Зелински
64’ Робин Госенс
72’ Луис Муриэль
76’ Робин Госенс
Первый тайм запомнился лишь удалением Гасперини, а вот во второй половине Сапата с передачи Муриэля открыл счет во встрече. Зелински очень быстро отыграл отставание. Госенс и Муриэль увеличили преимущество бергамасков. Наполи снова отыграл один мяч, правда, усилиями того же Госенса, который забил в собственные ворота. Но точку во встрече поставил Ромеро.
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Таким образом, Атланта набрала 43 очка и поднялась на 4 позиции, Наполи 40 пунктами остался седьмым.
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