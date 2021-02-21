Джан Пьеро Гасперини традиционно оставил на скамейке запасных украинцев Коваленко и Малиновского. Зато неожиданно с первых минут вышел Мурэль. Луис преимущественно выполняет роль "джокера". Похоже, колумбиец не прочь играть больше и создал первый опасный удар в матче – защитники перевели на угловой. После подачи мяч оказался в руках Мерета.

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Аталанта привычно владела инициативой, регулярно приближаясь к воротам соперника. Правда, довести атаку до удара никак не удавалось. Наполи тоже не отсиживался в обороне, но действовал более вертикально. Футбол был довольно динамичным, но первый выстрел в створ был выполнен аж на 35-й минуте – Осимхен головой сбрасывал мяч под перекладину. Голлини вытащил.

Если выделять кого-то персонально, то в Наполи это был Фабиан Руис и Мариу Руй, а у Аталанты дуэт Муриэль-Пессина. Последний косвенно привел к самому яркому событию первого тайма. Маттео в одной из атак упал в штрафной "партенопейцев". Марко Ди Белло пенальти не поставил, запустив эмоциональный "вулкан". Еще несколько противоречивых решений, и произошел взрыв. Гасперини не подбирал выражений в споре с рефери и увидел перед собой красную карточку.

Первый тайм так и завершился без голов. Болельщики бергамасков могут жаловаться на несправедливость, акцентируя внимание на превосходстве своей команды. Однако ноль ударов в створ ворот совсем не тот показатель, который может привести к изменению цифр на табло.

С началом второй половины ничего не изменилось. Правда, на этот раз Аталанта таки смогла добиться своего. Муриэль подал на дальнюю штангу, а там Сапата не оставил шансов оппонентам, вонзив мяч в сетку. Дженнаро Гаттузо отреагировал мгновенно – на поле появился Инсинье. Еще через несколько минут счет был равным. Это Политано выполнил гениальный пас в штрафную, где открылся Зелински. Поляк не дал мячу опуститься и в одно касание прошил Голлини.

Все невезение команды оставили в первом тайме. Другого объяснения найти не удалось, ведь за считанные минуты мы снова увидели гол. Аталанта во второй раз вышла вперед. Мурэль протащил мяч до штрафной и отпасовал на Сапату. Дуван не стал бить сам, а покатил на дальнюю штангу – туда ворвался Госенс, которому никто помешать так и не смог.

Вдогонку еще по два момента возникло у каждых ворот (у Фройлера и Инсинье), но забила снова Аталанта. Муриэль подстерег ошибку защитников Наполи и мощно пробил в ближнюю девятку. Все знают, что Гаттузо никогда не сдается. Похоже, его команда тоже. Ряд угловых завершился еще одной резаной подачей Политано. Наверное, Госенс решил, что такую красоту упускать грех, и отправил мяч в собственные ворота. Однако совсем скоро бергамаски тоже проявили себя мастерами при угловых. Все тот же Муриэль подал, Джимсити продолжил, а Ромеро забил.

Тренерский штаб Аталанты без Гасперини на скамье очень неохотно делал замены, дождавшись последних минут. В частности Руслан Малиновский появился на поле аж на 90-й. К тому же в тот момент в игре возникла незапланированная пауза. Виктор Осимхен получил травму – форвард покидал поле на носилках.

Благодаря этой победе Аталанта набрала 43 очка и догнала Рому и Лацио. "Волки" еще сегодня получат шанс на единоличное третье место, а другие две команды рискуют пропустить в зону Лиги чемпионов Ювентус, у которого две игры в запасе.

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