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Грубая ошибка Лунина в видеообзоре матча Альмерия – Овьедо – 2:0

17 января 09:45 553 Читати українською
Грубая ошибка Лунина в видеообзоре матча Альмерия – Овьедо – 2:0
Альмерия – Овьедо – 2:0 – видеообзор матча

Овьедо Андрея Лунина уступил Альмерии в 23 туре Сегунды. Смотрите видео голов и главных моментов игры на сайте "Футбол 24".

Первый тайм команда украинца провела вполне достойно. Овьедо уверенно защищался и позволил сопернику нанести лишь один удар в створ ворот, с которым легко справился Лунин.

Лунин допустил эпичный фейл в дебютном матче за Овьедо – команда украинца уступила одному из лидеров Сегунды

Подобный рисунок игры сохранился и во второй половине – Альмерия давит, а гости надеются на контратаки и редкие стандарты. Впрочем, на этот раз фавориту повезло больше, не обошлось без помощи оппонентов. Сначала защитник "синих" Аррибас привез пенальти, который уверенно реализовал Дарвин Нуньес. Через 11 минут Овьедо пропустил во второй раз. К сожалению, одним из антигероев момента стал именно Лунин: украинец вышел далеко из ворот, дал неправильное указание партнеру, чем воспользовался тот же Нуньес – 2:0.

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Видеоновости Украинцы за рубежом Испания Овьедо Овьедо Андрей Лунин Андрей Лунин Сегунда Альмерия Альмерия
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