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Лунин допустил эпичный фейл в дебютном матче за Овьедо – команда украинца уступила одному из лидеров Сегунды

16 января 23:59 1943 Читати українською
Лунин допустил эпичный фейл в дебютном матче за Овьедо – команда украинца уступила одному из лидеров Сегунды
Альмерия – Овьедо – 2:0 / Marca

Во втором по силе дивизионе Испании Овьедо на выезде уступил Альмерии. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Сегунда, 23-й тур

Альмерия – Овьедо – 2:0

Голы: Нуньес, 62 (пен.), 73

В матче 23 тура Сегунды обладатель второго места принимал на своем поле новый клуб голкипера сборной Украины Андрея Лунина. Хозяева весь матч владели ощутимым преимуществом, однако в первом тайме лишь однажды пробили в створ ворот.

Грубая ошибка Лунина в видеообзоре матча Альмерия – Овьедо – 2:0

После перерыва ситуация не изменилась, Альмерия продолжала давить и, наконец, заработала пенальти: защитник "синих" Алехандро Аррибас в собственной штрафной сбил Мартоса. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Дарвин Нуньес – Лунин не угадал направление удара и упал в другой угол ворот.

На 73-й минуте украинец стал своеобразным "антигероем" матча: он вышел далеко из ворот навстречу нападающему Альмерии, проиграл борьбу и Нуньесу оставалось лишь закатить мяч в пустые ворота.

Как следствие, Андрей получил худшую оценку в матче.

К слову, при счете 1:0 Овьедо имел шанс отыграться, однако мяч после удара Луисми попал в перекладину.

Поражение оставило Овьедо на 17-й строчке с 23 баллами, зато Альмерия закрепилась на втором месте, набрав 42 пункта.

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