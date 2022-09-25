"Я настраивал себя, что будет трудный матч. Трудный и важный. Понимал, что ничья будет для нас нормальным результатом. Не скажу, что команда на неделе тренировалась плохо, но есть причины, по которым у меня были сомнения, что сможем победить.

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Хотя игра складывалась так, что соперник остался вдесятером, поэтому... Сказал в перерыве ребятам, что нужно не пропустить, а голевые моменты будут. Если бы реализовали два-три эпизода, которые создали, тогда все было бы нормально. Очень досадно так проигрывать, но Львов был более заряжен на победу, поэтому одержал ее. Я так ребятам и сказал в раздевалке.

Я бы не сказал, что не хватает концентрации... Замены не усилили игру. Хочется усиления, но ни один из пяти игроков, которых я выпустил, не вошел в игру, сломалась наша линия. Я выпустил Селезнева, Колесника, также Рогозинского, он должен был отдавать острые и ключевые передачи, как это умеет делать. А в итоге не было передач на нападающих. И Паламарь, которого я выпустил, сыграл ниже своего уровня. Хочется усиления со скамейки, но если его нет, значит тренер прогадал с заменами. Потому это моя ответственность.

Кулиев прибыл из "молодежки" на этот матч, у кого-то из ребят были выходные, а кто-то добирался из других мест... Календарь такой – перенесенный матч. Мы боролись, но сложилось так, как сложилось. Обидно, но будем готовиться и бороться дальше", – цитирует Шарана официальный сайт "лисов".

Напомним, после 4-х туров Минай в турнирной таблице УПЛ идет девятым, имея в своем активе 4 очка.

Львов в компенсированное время вырвал победу над Минаем, играя в меньшинстве и потеряв двух игроков из-за травм