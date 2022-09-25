"Я налаштовував себе, що буде важкий матч. Важкий і важливий. Розумів, що нічия буде для нас нормальним результатом. Не скажу, що команда на тижні тренувалася погано, але є причини, через які у мене були сумніви, що зможемо перемогти.

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Хоча гра складалася так, що суперник лишився вдесятьох, тому... Сказав у перерві хлопцям, що треба не пропустити, а гольові моменти будуть. Якби реалізували ті два-три епізоди, що створили, тоді все було б нормально.

Дуже прикро так програвати, але Львів був більш зарядженим на перемогу, тому здобув її. Я так хлопцям і сказав у роздягальні.

Я б не сказав, що не вистачає концентрації... Заміни не підсилили гру. Хочеться підсилення, але жоден з п’яти гравців, яких я випустив, не увійшов у гру, зламалася наша лінія. Я випустив Селезньова, Колесника, також – Рогозинського, він повинен був віддавати гострі і ключові передачі, як це вміє робити. А в підсумку не було передач на нападників. І Паламар, якого я випустив, зіграв нижче свого рівня. Хочеться підсилення з лавки, але якщо його немає, значить тренер прогадав з замінами. Тому це моя відповідальність.

Кулієв прибув з "молодіжки" на цей матч, у когось з хлопців були вихідні, а хтось добирався з інших місць... Календар такий – перенесений матч. Ми боролися, але склалося так, як склалося. Прикро, але будемо готуватися і боротися далі", – цитує Шарана офіційний сайт "лисів".

Нагадаємо, після 4-х турів Минай у турнірній таблиці УПЛ йде дев'ятим, маючи у своєму активі 4 очки.

Львів у компенсований час вирвав перемогу над Минаєм, граючи у меншості й втративши двох гравців через травми