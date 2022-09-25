"Очень нервная и тяжелая победа для нас. Прежде всего потому, что она первая. Во-вторых, что играли с минус одним игроком.

Дебютная победа после тайма в меньшинстве – видеообзор матча Минай – Львов

Победили благодаря сыгранности – мы все как одна семья. Как одна семья и играем. Мы должны быть готовы к следующему туру против СК Днепр-1. У нас несколько повреждений и игрок с дисквалификацией из-за удаления. Будем работать, чтобы заменить всех.

Как удается находить баланс между новостями и футболом? Трудно. До 22:00 всегда футбол, а затем новости перед сном. Потом отсыпаешься – нужно со свежей головой начинать новый день. И снова – футбол, новости. Очень тяжело в таких условиях играть и настраиваться на все 100%", – сказал Дулуб на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, после 4-х туров Львов набрал 4 очка и занимает в турнирной таблице УПЛ десятую строчку.

Львов в компенсированное время вырвал победу над Минаем, играя в меньшинстве и потеряв двух игроков из-за травм