Как известно, в матче АПЛ против Эвертона (2:2) голкипер "ирисок" Джордан Пикфорд жестко "въехал" у ван Дейка, после чего голландцу пришлось покинуть поле уже на 6-й минуте матча.

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Сегодня, 18 октября, официальный сайт Ливерпуля сообщил, что у игрока диагностировали повреждение связок колена. 29-летнему защитнику понадобится хирургическое вмешательство, после чего Вирджил приступит к реабилитации – точные сроки восстановления пока неизвестны.

Заметим, что в этом сезоне ван Дейк принял участие в пяти поединках английского первенства и забил один гол. Защитник был незаменимым игроком Ливерпуля и в чемпионском сезоне АПЛ 2019/20 – провел все 38 матчей, отличился 5 голами и одним ассистом.

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