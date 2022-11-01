"Я чувствую, что моя игра была сильной и что я повлиял на матч, потому что когда я выходил на поле, мы проигрывали 1:3, а некоторые из моих атакующих действий напрямую способствовали нашим двум поздним голам, чтобы заработать ничью 3:3.

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Честно говоря, я немного разочарован, потому что знаю, что у меня достаточно качеств, чтобы завершить этот шанс, но иногда нужно иметь короткую память и просто идти дальше. Этот опыт в Лиге Европы поможет мне продвинуться вперед к концу кампании.

Для меня это большое достижение. Это доказывает, что я делаю многое правильно и творю историю своей карьеры. Я чувствую искреннюю гордость, потому что Лига Европы является соревнованием высшего уровня УЕФА. Очень тяжело пройти в групповой этап, в детстве я всегда мечтал играть на таком уровне. Надеюсь, другие молодые ямайские игроки смогут использовать мои достижения в качестве мотивации, чтобы они могли достичь этого уровня при правильном подходе.

Я уже несколько лет в Европе, поэтому адаптироваться в моем новом клубе было достаточно просто, особенно потому, что все в клубе помогали мне. Очевидно ситуация между Россией и Украиной создает определенные трудности, но я полностью сосредоточен на карьере и ни на что не отвлекаюсь. Ожидания в клубе большие, почти всегда Динамо является либо чемпионом, либо серебряным призером", – цитирует Перриса JamaicaObserver.

Напомним, в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы Кахим вышел на поле на 75-й минуте, заменив Буяльского. В общем, после перехода в Динамо ямаец провел за киевский клуб три матча, результативными действиями не отмечался.

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