"Я відчуваю, що моя гра була сильною і що я вплинув на матч, тому що коли я виходив на поле, ми програвали 1:3, а деякі з моїх атакувальних дій безпосередньо сприяли нашим двом пізнім голам, щоб заробити нічию 3:3.

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Чесно кажучи, я трохи розчарований, тому що знаю, що маю достатньо якостей, щоб завершити цей шанс, але іноді потрібно мати коротку пам’ять і просто йти далі. Цей досвід у Лізі Європи точно допоможе мені просунутися вперед до кінця кампанії.

Для мене це велике досягнення. Це доводить, що я роблю багато речей правильно та творю історію своєї кар’єри. Я відчуваю щиру гордість, тому що Ліга Європи є змаганням найвищого рівня УЄФА. Дуже важко пройти в груповий етап, в дитинстві я завжди мріяв грати на такому рівні. Сподіваюся, інші молоді ямайські гравці зможуть використовувати мої досягнення як мотивацію, щоб вони також могли досягти цього рівня за правильного підходу.

Я вже декілька років у Європі, тому адаптуватися в моєму новому клубі було досить просто, особливо тому, що всі в клубі дуже допомагали мені. Очевидно, ситуація між Росією та Україною створює певні труднощі, але я повністю зосереджений на кар’єрі й ні на що не відволікаюся. Очікування в клубі великі, майже завжди Динамо є або чемпіоном, або срібним призером", – цитує Перріса JamaicaObserver.

Нагадаємо, у матчі 5-го туру групового етапу Ліги Європи Кахім вийшов на поле на 75-й хвилині, замінивши Буяльського. Загалом, після переходу у Динамо, ямаєць провів за київський клуб три матчі, результативними діями не відзначався.

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