Последний шанс команды Луческу зацепиться за еврокубки после вылета из ЛЕ. Матч, как и онлайн-трансляция АЕК – Динамо на "Футбол 24", стартовал в 19:45. Только победа устраивала киевлян в борьбе за 3 место, которое дает право сыграть в плей-офф Лиги конференций. Киприоты опережали украинцев на 3 балла, получив преимущество в личных встречах после единственной победы на две эти команды в группе B. Интересно, что команда из Ларнаки с того матча выдала серию, в которой за триумфом неизменно шло поражение. И так 4 раза. Свой предыдущий поединок подопечные Ольтры проиграли.

АЕК – Динамо: онлайн-трансляция матча ЛЕ

Перший момент на 4 хвилині. Сидорчук класно закинув на хід Тимчику, а той знайшов у серці штрафного Буяльського. Голкіпер господарів відбив ногами удар впритул. Найстарша команда Ліги Європи (середній вік 29,3) відверто не встигає, якщо робити все хоч трохи швидше, ніж пішки. Спроби Ларнаки загострити не вражають. Постріли здалеку і від бокової лінії у перші 15 хвилин. Повторюється ситуація з попередньої зустрічі команд. Буяльський віддав за спини, Ванат відкрився і прошив голкіпера, але гол скасовують через мінімальний офсайд.

Київ пропустив повз вуха перший дзвіночок у вигляді прострілу з лівого флангу. З великими боями відбилися, але потім пройшла така ж банальна подачка справа. Омрі Альтман боковими ножицями ефектно розстріляв Нещерета. Можна порадіти за Сироту і Забарного, які спостерігали за шедевром у фан-зоні, мало чим заважаючи супернику. Альтман ще й вирізає ідеальну діагональ у штрафний. Добре, що там Кабаєв не дав себе обіграти, бо бути б виходу сам на сам з Нещеретом.

Шепелєв уже десь хапнув одну жовту, а тепер ще й ставить підніжку в 30-метровій зоні від воріт. Тут не обурюватися стандарту треба, а дякувати судді, що не виписав другий гірчичник. Володимир ще й у розріз не виконав пас на партнера, який перспективно відкривався. Причому Динамо атакувало в більшості, адже суперник страждав на половині поля киян. Легко проходять 1 в 1 на обох флангах українців. Забарний двічі поспіль страхує.

Ванат амбітно поліз у штрафний на 4 суперників. Зупинили, але незабаром пропустили від нього. Вівчаренко прострілив з лівого флангу, Буяльський у дотик, Ванат прошив руки голкіпера. Цього разу нарешті без офсайду. Забити гол у роздягальню, чого ще треба! АЕК вдвічі перестріляв Динамо за ударами (7:3), але xG практично на тому ж рівні (0,48 на 0,46). Влучність теж об'єднує команди (по 2 постріли у площину воріт).

Ванат розпочинає блискучу атаку на своїй половині. Буяльський продовжує, а Циганков також у темп розрізає лінії. Тимчик намагався обвести воротаря, однак Піріч вигріб м'яч рукою. VAR перевірив, усе чисто – без пенальті тут. Це вже навіть не смішно. Знову банальна комбінація з навісом з лівого флангу. Сирота випускає Лопеша на другому поверсі, і Рафа спокійно розстрілює Нещерета. Як і до перерви, АЕК стрімко карає Динамо за втрачений момент.

Київ після перерви без ударів узагалі. На 65 хвилині Гармаш замінив Кабаєва. А ось і новий привоз від Сироти, який віддав у п'ятку Шепелєву. Пас на чужого, ривок Фаража. Альтман легко розібрався з Тимчиком, який просто безвольно помахав ногою, і Нещеретом. Це не те що не Ліга Європи чи конференцій. Це навіть не аматорський чемпіонат України. Ну, зате в киян майже на 80 передач більше, ніж у Ларнаки. Перріс дебютує в єврокубках. Кахім замінив Буяльського на останні 15 хвилин.

Гармаш заробив стандарт. Циганков ніби й непогано пробив, але не влучив. Денис таки показав, як треба. Подача з правого флангу, вбивчий удар джокера Динамо після навісу Тимчика. Оборона кіпріотів також не вражає. На 83-й Бєсєдін замість Ваната, а Самба Діалло дебютує за дорослу команду, міняючи Шепелєва. Сенегалець відразу ж пасує в хід, але Вівчаренко атаку не розвинув. А потім Діалло грубо в'їхав у суперника. На жовту. Агресії в Динамо вистачає. Навіть Циганков літав у жорстких підкатах. Діалло ставить підніжку супернику. Суддя просить заспокоїтися, другої жовтої не буде.

Перріс навісив, спробу Бєсєдіна заблокували. Ямаєць подав ще й кутовий. Забарний скинув лівіше, Гармаш прийняв на груди і забив на 90+1 гол надії. Денис ще й болючий удар у плече отримав, але швидко здійнявся на ноги. Перріс вривається у штрафний після комбінації у дотик із Гармашем і Циганковим. А ось удар не вийшов. Снаряд з рикошетом від захисника завдав проблем голкіперу, однак далі не склалося. Перше очок Динамо на груповому етапі цьогорічної Ліги Європи. Команда Луческу, втім, не наздожене АЕК навіть в разі перемоги над Фенербахче, адже в особистих зустрічах подарувало кіпріотам 4 бали.