"Я ничего не хотел говорить о матче Динамо с АЕКом. Мне уже и критиковать не хочется, потому что слишком уже. Но и похвалить тоже не за что. Ну нет оснований, нет фактов.

Я бы и забыл, но Мирча Луческу сказал: "У нас еще есть важный матч с Фенербахче. Динамо должно доказать, что является лучшей командой в группе. Мы не достигли положительных результатов, но провели очень хорошие матчи".

Где? Когда? С Рухом? Это было в УПЛ. В еврокубках хорошие матчи? Перепуганный футбол с кучей ошибок в обороне и минимумом моментов в атаке – это очень хорошие матчи? Когда ты уступаешь в счете, нужно что-то создавать, чтобы отыграться, а ты даже к чужим воротам приблизиться не можешь. Это очень хорошие матчи? За 5 поединков у тебя 13 ударов в створ ворот – это фантастический результат? Коэффициент xG 0,62 за матч – это очень хорошие матчи? В скольких турах ЛЕ Динамо наиграло на победу? Да ни в одном. Может, в том домашнем матче против АЕКа, но с натяжкой. Против АЕКа – середняка кипрского футбола.

"Почему Динамо бродит по Польше и Украине, как бомжи?" – журналист вступился за Луческу и нашел виновных в провале

Знаете, на что мне были похожыми эти слова Мирчи Луческу? В популярном мультфильме Мадагаскар были боевые пингвины, такие смешные. Там была фраза: "Мы отступаем, но мужественно". Так и Динамо.

Задевает одно. Можно проиграть – это футбол, это спорт, никаких вопросов. Можно вылететь, можно играть плохо. Черная полоса бывает у каждого. Но в любом деле настоящая проблема начинается тогда, когда ты не можешь признать, что у тебя есть проблема.

У меня такое впечатление, что Забарного и Цыганкова киевское Динамо продало. В Европу, в августе. А сейчас в футболках с их именами играют фейки, двойники. Команда деградировала. Некого выделить. На эту команду мы все делали ставку как на главного претендента на чемпионство. И сейчас на этого главного претендента больно смотреть.

Мы знаем потенциал этой команды, как умеют играть Цыганков, Забарный, Тымчик, Буяльский, Сидорчук и так далее. На фоне их реальных возможностей сейчас – команда-призрак", – рассказал Вацко в эфире Вацко on air.

Напомним, в УПЛ Динамо занимает 8 место, потерпев три поражения. В Лиге Европы команда Луческу потеряла шансы даже на 3 позицию, набрав 1 очко в 5-ти турах.

"Знаю Луческу, тому просто не звертаю уваги": Олег Таран – про фіаско Динамо, проблеми в клубі і "Бєсєдін уже все"