– Андрей, рады видеть тебя снова на поле и поздравляем с победой! Каким этот матч получился лично для тебя?

– Спасибо! Очень приятно, что тренерский штаб дал мне шанс. Был мандраж, потому что долго не играл. Как у каждого игрока, в течение первых минут было волнение. Однако это нормально, за это и любят футбол. Я всегда говорю, что если уже нет небольшого волнения, такой нотки, то с футболом нужно заканчивать. Поэтому я понял, что мне еще рано заканчивать.

Юбилеи Пятова и Йовичевича в видеообзоре матча Верес – Шахтер – 0:2

– Вскоре ты можешь побить рекорд Соколовского. Что скажешь об этом?

– Не гонюсь за личными рекордами. Да, мне очень приятно, что играю долгое время и уже приближаюсь к такому достижению, но главное сейчас – победа команды. Поэтому я поблагодарил ребят и тренеров за то, что все ответственно отнеслись к этому матчу. И хорошо, что сыграли на ноль.

– Игор Йовичевич сказал, что ты – помощник всего тренерского штаба. Сам сейчас больше чувствуешь себя игроком или наставником?

– Во-первых, я – игрок. Есть контракт, я тоже выхожу на поле, и тренеры могут на меня рассчитывать. Однако, во-вторых, я, как и Тарас Степаненко, как и Сергей Кривцов, – мы более опытные, и если команда у нас молодая, то своим опытом и всем, что имеем, мы должны помогать ребятам. Сейчас все отмечают нашу команду, но это одно целое: наш опыт, все, что мы сделали, и молодежь, которая имеет большие перспективы.

– Первая часть сезона подходит к концу, осталось три матча УПЛ. Какие уже сейчас можно сделать выводы по результатам и проделанной работе?

– Подведем итоги уже после завершающей игры, но то, что мы сделали, это выполнили задачу-минимум – попали в Лигу Европы. До последнего матча были шансы пройти дальше и в Лиге чемпионов, однако судьба так сложилась. У нас молодая команда, в которую перед началом сезона не все верили, но мы показали себя. Думаю, что провели большой объем работы, но находимся сейчас на втором месте в чемпионате, поэтому еще многое нужно сделать.

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– Лично ты чего ждал перед началом сезона от нынешнего молодого украинского Шахтера?

– Мы все верили. Потому что были вместе и видели, как ребята прогрессируют, как взрослеют. Это самое главное. Я ребятам сказал, что есть большая разница в том, какими они были полгода назад и какие они сейчас. Они уже мужики. Есть опыт, понимание, в каких играх нужно прибавлять, где, напротив, нужно спокойнее и благодаря технике выходить. Ребята – молодцы.

– После матча к вам в раздевалку заходили служащие ВСУ. О чем с ними общались?

– Они для нас – пример. То, как они отстаивают нашу страну, как они храбры и несокрушимы, – мы берём пример с них, с их отваги. Поблагодарили их за то, что они нас оберегают, а мы со своей стороны делаем для них все, что только можем, – сказал Пятов в комментарии пресс-службе Шахтера.

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