Юбилеи Пятова и Йовичевича в видеообзоре матча Верес – Шахтер – 0:2
Шахтер уверенно победил Верес в 12-м туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
Открыл счет Мудрик, четко разведя кипера и мяч при ударе с пенальти. "Горняки" создали еще ряд моментов, но реализация подводила. Точку поставил Криськив, для которого это второй гол в двух последних матчах.
Шахтер уверенно переиграл Верес – Мудрик и Траоре устроили парад расточительства, Криськив забил во втором матче подряд
Встреча стала особенной для Пятова. Ветеран проводил 300-й поединок в чемпионате Украины. А вот Йовичевич отпраздновал 40-ю победу в УПЛ, которая позволила Шахтеру набрать 26 зачетных баллов. Теперь отставание от СК Днепр-1 составляет 5 пунктов. Верес остался пятым, имея в своем активе 17 очков.