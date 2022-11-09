Открыл счет Мудрик, четко разведя кипера и мяч при ударе с пенальти. "Горняки" создали еще ряд моментов, но реализация подводила. Точку поставил Криськив, для которого это второй гол в двух последних матчах.

Шахтер уверенно переиграл Верес – Мудрик и Траоре устроили парад расточительства, Криськив забил во втором матче подряд