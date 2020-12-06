"В конце прошлого сезона Пиоли спросил: "Что ты хочешь делать?". Я ответил: "Думаю, уйду". Я отказался продлевать контракт. Семья – самое важное в жизни. Моя – живет в Швеции, а я – здесь, сам. Они сказали мне: "Полгода мы выдержим, но не больше". Поэтому я сказал Пиоли, что уйду. Он спокойно отреагировал: "Ок, я тебя уважаю. Понимаю".

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Но на следующий день мы снова поговорили. "Все не так просто, -–сказал Стефано. – Я не могу так просто тебя отпустить". Начал убеждать, что я должен остаться: "Если ты останешься, все будет иначе".

Начался отпуск. Я много думал. Не о контракте – контракты в таком возрасте не имеют особого значения. И я понял, что не хочу жалеть. Не хочу в будущем думать, что должен был остаться. В итоге я позвонил Мино: "Закрывай соглашение, я поговорю с семьей. Продолжаем". Но в конце прошлого сезона я думал, что уйду.

Окончание карьеры? Я думал об этом еще в Юнайтед. Хотел уйти на пике, но до травмы. После травмы на поле я снова чувствовал себя живым. Играл, как раньше. Поэтому решил продолжать до тех пор, пока смогу. Потому что кто я без футбола?" – сказал Ибрагимович в интервью Sky Sport Italia.

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