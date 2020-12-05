Як відомо, у міжсезоння Ювентус прагнув підсилитися Луїсом Суаресом. Уругваєць виявився непотрібним новому наставнику "блаугранас" Рональду Куману та цілком міг опинитися в Турині. Сторони вели перемовини, але в підсумку уругвайський нападник все ж залишився в Іспанії, підписавши контракт з мадридським Атлетіко.

У вересні Суарес прибув до Перуджі для складання іспиту з італійської мови в місцевому університеті для іноземців, щоб отримати рівень В1. Дружина Луїса є італійкою, тому форвард має право на отримання місцевого громадянства. Уругваєць успішно склав іспит 17 вересня, виконавши усну його частину лише за 15 хвилин, проте виявилося, що не все було настільки прозоро та однозначно. Італійська прокуратура запідозрила, що Суарес отримав тестові завдання заздалегідь – відповідно, результат іспиту був визначений наперед. Правоохоронні органи розпочали слідство ще у вересні, а зараз стали відомі перші результати.

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Ректор університету Перуджі, в якому Суарес складав іспит, а також один із деканів та два професори навчального закладу були відсторонені від посад на 8 місяців. Прокурор Раффаеле Кантоне також заявив, що менеджмент Ювентуса навіть на найвищому державному рівні вживав активних заходів для пришвидшення отримання громадянства уругвайським футболістом. По суті, мова йде про банальну змову з метою полегшення виконання Суаресом тестових завдань.

Здавалося б, до чого тут Ювентус? Насправді, все просто: туринський клуб вів перемовини з Суаресом щодо переходу, але на той момент в заявці "Старої синьйори" не було вільних місць для гравців, що не мають паспорта громадянина країни Європейського союзу. Тому отримання громадянства нападником допомагало клубу обійти встановлений ліміт на кількість футболістів-легіонерів. Посадовців Юве вже звинуватили у причетності до організації прискорення отримання громадянства Суаресом – зокрема, під підозру потрапив спортивний директор клубу Фабіо Паратічі.

Саме він начебто посприяв тому, що уругвайський нападник наперед знав питання, по суті, фіктивного іспиту. Уругваєць начебто зовсім не володіє італійською, що в контексті можливого трансферу в Ювентус могло зірвати плани туринців. "Він не може вимовити жодного слова італійською. Йому потрібна допомога, щоб не зірвати контракт із зарплатнею 10 млн євро за рік лише тому, що у нього немає B1", – саме ця фраза стала приводом для початку розслідування. Паратічі підозрюють у відповідній злочинній змові з керівництвом університету про дострокову передачу екзаменаційних питань Суаресу, інформує Corriere dello Sport.

Ювентус на своєму офіційному сайті підтвердив, що Фабіо Паратічі став одним із фігурантів слідства. Йому вже повідомили про передбачені законодавством процесуальні гарантії та право на захист. Водночас клуб запевнив, що повністю довіряє своєму спортивному директору та впевнений, що слідство встановить відсутність складу злочину в його діях.

Sportmediaset стверджує, що справа стосується статті 32 місцевого федерального кодексу спортивного правосуддя. У ньому йдеться, що компанії, а також їхні менеджери, учасники, акціонери, які здійснюють або дозволяють іншим вчиняти дії, спрямовані на отримання фальшивих сертифікатів або документів про громадянство, щоб обійти правила в'їзду в Італію, несуть за це відповідальність. Вочевидь, саме це інкримінують Паратічі.

Паралельно з правоохоронними органами своє розслідування розпочала і прокуратура Федерації футболу Італії. За інформацією італійських медіа, розглядають два варіанти покарання для Ювентуса. Перший (більш реальний) – клуб отримає штраф, а винна посадова особа буде відсторонена на певний строк від футбольної діяльності. Другий варіант – Ювентус позбавлять очок у турнірній таблиції Серії А, можуть заборонити реєструвати нових футболістів у наступні два трансферні вікна, а ще одним видом покарання є виключення із Серії А. Втім, останній варіант наразі є малоймовірним (але все ж не виключеним) – тим більше, що історія знає схожий прецедент. Наприкінці 90-х уругвайський нападник Альваро Рекоба отримав дискваліфікацію на 4 місяці за використання паспорта, отриманого з порушенням процедури. Інтер же, який разом з футболістом провернув аферу, відбувся лише штрафом.

У ситуації з Суаресом парадокс полягає ще й у тому, що в підсумку Ювентус так і не підписав Луїса. "Стара синьйора" повернула Альваро Морату, який свого часу вже захищав кольори клубу. Не отримавши нападника тоді ще Барселони, Юве тепер ризикує отримати проблеми. Що стосується уругвайського форварда, то йому санкції не загрожують, позаяк він не підписав контракту з Ювентусом, а станом на даний час не підпадає під юрисдикцію як італійського законодавства, так і Федерації футболу країни..

Зауважимо, у 2006 році Ювентус вже отримав серйозне покарання, яке стало найсуворішим в історії італійського футболу. За організацію та участь у договірних матчах (справа відома під назвою Кальчополі) туринський клуб був переведений у Серію В та позбавлений двох Скудетто (сезонів 2004/05 та 2005/06). Не виключено, що при прийнятті рішення у даній справі вирок у Калчьополі теж буде врахований, позаяк це не перше порушення "Старої синьйори".

Нагадаємо, Ювентус виступає в одній групі з київським Динамо в поточному розіграші Ліги чемпіонів. Італійська команда двічі обіграла українців (2:0 та 3:0) і забезпечила собі вихід в 1/8 фіналу. "Біло-сині" ж змушені боротися лише за путівку в Лігу Європи, на яку також претендує Ференцварош Сергія Реброва.

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