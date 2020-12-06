"У кінці минулого сезону Піолі запитав: "Що ти хочеш робити?". Я відповів: "Думаю, піду". Я відмовився продовжувати контракт. Сім'я – найважливіше в житті. Моя – живе у Швеції, а я – тут, сам. Вони сказали мені: "Півроку ми витримаємо, але не більше". Тому я сказав Піолі, що піду. Він спокійно відреагував: "Ок, я тебе поважаю. Розумію".

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Але наступного дня ми знову поговорили. "Все не так просто, – сказав Стефано. – Я не можу так просто тебе відпустити". Почав переконувати, що я повинен залишитися: "Якщо ти залишишся, все буде інакше".

Почалася відпустка. Я багато думав. Не про контракт – контракти в такому віці не мають особливого значення. І я зрозумів, що не хочу шкодувати. Не хочу в майбутньому думати, що повинен був залишитися. У підсумку я подзвонив Міно: "Закривай угоду, я поговорю з сім'єю. Продовжуємо". Але в кінці минулого сезону я думав, що піду.

Закінчення кар'єри? Я думав про це ще в Юнайтед. Хотів піти на топі, але до травми. Після травми на полі я знову відчував себе живим. Грав, як раніше. Тому вирішив продовжувати до тих пір, поки зможу. Тому що хто я без футболу?" – сказав Ібрагімовіч в інтерв'ю Sky Sport Italia.

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