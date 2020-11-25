Звездный ветеран получил свою 12 награду лучшего игрока Швеции. Впервые Ибра забирал приз в 2005-м, также была затяжная серия с 2007-го по 2016-й. С тех пор нападающий уступал другим соотечественникам, но все-таки вернул себе титул в 2020 году.

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"Обычно говорят, что 12 игрок на поле – это болельщики. Жаль, что сейчас им запрещают посещать стадионы. Я посвящаю эту награду им. Я должен сделать это еще раз, когда они вернутся. Я не могу выигрывать при пустых трибунах. Сейчас мне 39 и я снова получил этот приз, но я буду хотеть его и в 50 лет!" – фирменной шуткой Ибрагимович подытожил комментарий Aftonbladet.

Заметим, что форвард Милана возглавляет список бомбардиров Серии А, забив 10 голов в стартовых 8-ми матчах.

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