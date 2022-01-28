Нападающий Борусии Д Эрлинг Холанд признался, против которых защитников было действовать тяжелее всего.

"Вирджил ван Дейк, которого я вспоминал раньше. Он был действительно мощный. Насколько он высокий, сильный, быстрый, да еще идеально выбирает момент.

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Думаю, я не выиграл у него ни одного единоборства. Серхио Рамос тоже действовал очень умно и качественно. Поэтому выбирать нужно кого-нибудь из этих двух", – заявил Холанд в интервью Sky Sports.

Напомним, в нынешнем сезоне звезда Борусии провел 20 матчей и отличился 23 голами.

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