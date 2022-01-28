"Я не виграв у нього жодного єдиноборства": Холанд виділив 2 найважчих суперників у своїй кар'єрі
17:16 - Читать на русском
Нападник Борусії Д Ерлінг Холанд зізнався, проти яких захисників було діяти найважче.
"Вірджил ван Дейк, якого я згадував раніше. Він був справді потужний. Наскільки він високий, сильний, швидкий, та ще й ідеально вибирає момент.
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Гадаю, я не виграв у нього жодного єдиноборства. Серхіо Рамос також діяв дуже розумно і якісно. Тому обирати треба когось із цих двох", – заявив Холанд в інтерв'ю Sky Sports.
Нагадаємо, у нинішньому сезоні зірка Борусії провів 20 матчів та відзначився 23 голами.
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