"Вірджил ван Дейк, якого я згадував раніше. Він був справді потужний. Наскільки він високий, сильний, швидкий, та ще й ідеально вибирає момент.

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Гадаю, я не виграв у нього жодного єдиноборства. Серхіо Рамос також діяв дуже розумно і якісно. Тому обирати треба когось із цих двох", – заявив Холанд в інтерв'ю Sky Sports.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні зірка Борусії провів 20 матчів та відзначився 23 голами.

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