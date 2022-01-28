Нападающий Борусии Д Эрлинг Холанд оценил силу команд, претендующих на победу в ЛЧ.

"Шмели" вылетели на стадии группового этапа, поэтому их бомбардиру остается только делиться прогнозами.

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"Самый сильный соперник в моей карьере? Я еще никогда не побеждал Баварию, поэтому назову ее. Главные фавориты ЛЧ? Думаю, Манчестер Сити, ПСЖ или мадридский Реал выиграют в этот раз", – заявил Холанд в интервью Sky Sports.

Напомним, плей-офф Лиги чемпионов стартует 15 февраля. Стадию 1/8 финала откроют именно фавориты Холанда – ПСЖ будет принимать Реал, а Ман Сити поедет в гости к Спортингу.

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