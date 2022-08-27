"Я не вижу прогресса в Динамо": Сабо спрогнозировал место киевлян в группе Лиги Европы
Бывший тренер "бело-синих" Йожеф Сабо прокомментировал результаты жеребьевки групповой стадии второго по силе евротурнира.
"С этими командами можно играть, это не Лига чемпионов. Но на сегодняшнее время, учитывая то, как Динамо выглядит, рассчитывать на что-то тяжело. Может, это война психологически давит на футболистов, я не знаю.
Суркис: Победа Динамо над Бенфикой могла бы восприняться так же, как победа Усика над Джошуа
Фенербахче – самая сильная команда в нашей группе. Думаю, турки сделают выводы из матчей с Динамо в отборе Лиги чемпионов и займут в нашей группе первое место. АЕК мы уже видели против СК Днепр-1, там играют одни легионеры. У киприотов есть хорошие футболисты, но с ними можно играть. Против днепрян они выглядели очень хорошо. Ренн – середняк французского чемпионата. С ними тоже будет тяжело. Киевляне раньше с ними играли. Динамо сегодня слабее любой команды.
Возможно, Динамо займет третье место в этой группе. Это наш максимум на сегодняшний день. Я не вижу прогресса в команде, особенно в последнем матче против Бенфики", – сказал Сабо в комментарии FanDay.
Напомним, после разгромного вылета от Бенфики (0:5 по сумме двух матчей) в плей-офф Лиги чемпионов Динамо попало в групповой турнир Лиги Европы.
Результаты жеребьевки группового этапа ЛЕ – Динамо сыграет со старыми знакомыми, Зинченко против украинца