"С этими командами можно играть, это не Лига чемпионов. Но на сегодняшнее время, учитывая то, как Динамо выглядит, рассчитывать на что-то тяжело. Может, это война психологически давит на футболистов, я не знаю.

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Фенербахче – самая сильная команда в нашей группе. Думаю, турки сделают выводы из матчей с Динамо в отборе Лиги чемпионов и займут в нашей группе первое место. АЕК мы уже видели против СК Днепр-1, там играют одни легионеры. У киприотов есть хорошие футболисты, но с ними можно играть. Против днепрян они выглядели очень хорошо. Ренн – середняк французского чемпионата. С ними тоже будет тяжело. Киевляне раньше с ними играли. Динамо сегодня слабее любой команды.

Возможно, Динамо займет третье место в этой группе. Это наш максимум на сегодняшний день. Я не вижу прогресса в команде, особенно в последнем матче против Бенфики", – сказал Сабо в комментарии FanDay.

Напомним, после разгромного вылета от Бенфики (0:5 по сумме двух матчей) в плей-офф Лиги чемпионов Динамо попало в групповой турнир Лиги Европы.

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